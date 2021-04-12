شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يشدد على متانة العلاقات «السعودية - الأمريكية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نوه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمتانة العلاقات التي تربط البلدين المملكة، والولايات المتحدة الأمريكية، والرؤية المشتركة في مختلف الموضوعات، والعمل المشترك لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم، والتعاون الاقتصادي والثقافي في مختلف المجالات.

وتبادل سموه، الأحاديث الودية مع القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية مارتينا سترونغ، ترافقها القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالظهران بالإنابة دينكا ماسيك، وذلك خلال استقبالهما بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس.

وتناول اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، وذلك بحضور كل من رئيس القسم السياسي والاقتصادي آدم فاندرفورت، ومسؤولة القسم القنصلي سارة بليك.