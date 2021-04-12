شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: يؤكد الخدمات الصحية المقدمة في المملكة مثال يحتذى به والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بالدعم الذي يلقاه القطاع الصحي من القيادة - حفظها الله - مما جعل الخدمات الصحية المقدمة للإنسان في المملكة مثالًا يحتذى به بين دول العالم، خاصة أن الخطط الاستراتيجية في هذا الوطن بُنيت على أساس أن الإنسان هو الأهم ومحور اهتمام القيادة.

وقال سموه: «العاملون في القطاع الصحي يقدمون رسالة سامية وأعمالًا جليلة لخدمة الإنسان دون تمييز أو تفرقة، وهذا ما جعل الخدمة متميزة وتقدم لمن يحتاجها بجودة وإتقان».

ورعى سموه، أمس، حفل حصول المختبر الإقليمي وبنك الدم بالدمام على جائزة إحسان لعام 2020، وتحقيق المركز الأول على مستوى بنوك الدم بالمملكة في تحسين تجربة المريض.

من ناحيته، قال مدير عام الشئون الصحية بالمنطقة الشرقية د. إبراهيم العريفي، في كلمة له خلال المناسبة: «يشرفنا باسمي ونيابة عن زملائي بصحة الشرقية، أن نحظى اليوم باللقاء بكم في هذا الحفل المُبارك الذي حظي برعايتكم الكريمة وتفضلكم، بتكريم أبطالنا في بنك الدم الإقليمي بصحة الشرقية، والذي يجسد اهتمام سموكم - حفظكم الله - بدعم الإنجازات المتميزة في المنطقة، حيث يعد هذا الإنجاز مفخرة للمنطقة ولكل العاملين بصحة الشرقية، والذي لم يأت من فراغ؛ بل بتوفيق من الله سبحانه وتعالى أولًا، ثم متابعة وتشجيع سموكم الكريم وسمو نائبكم ومعالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وجهود العاملين ببنك الدم الإقليمي بصحة الشرقية».

يُذكر أن جائزة إحسان التي حصل عليها بنك الدم الإقليمي بالدمام تقدم سنويًا من مركز تجربة المريض في وزارة الصحة، وتعد إحدى المبادرات التي تستهدف تحفيز المنشآت على مستوى المملكة للإبداع والتميز، وتستهدف هذه الجائزة أيضًا التعريف بأعلى المنشآت تقييمًا في المناطق، والحاصلة على أعلى نسبة رضا في برنامج قياس تجربة المريض من خلال التقرير التنفيذي لعام 2020، على مستوى المناطق، ومن ضمن البرامج الرحلة العلاجية لبنوك الدم التي حصل بنك الدم الإقليمي بالدمام عليها لعام 2020.