شكرا لقرائتكم خبر عن «أنسنة الفن».. تجميل المساحات الأسمنتية في حدائق القطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت بلدية محافظة القطيف مبادرة «أنسنة الفن» في صفوى، ضمن برامج الشراكة المجتمعية الهادفة إلى إضفاء طابع جمالي على الأماكن العامة والحيوية في المدينة، بمشاركة فريق منارات مشرقة التطوعي ونخبة من المواهب المجتمعية في مجال الرسم الجرافيتي، وذلك في إطار جهود البلدية لتحسين المشهد الحضري الذي يعد أحد أبرز برامج التحول الوطني في القطاع البلدي، والمنسجم مع رؤية المملكة 2030.

وتسعى مبادرة «أنسنة الفن» إلى أنسنة المساحات الأسمنتية في الحدائق والمماشي وتجميلها، بالإضافة إلى نشر ثقافة الوعي بقيمة الأعمال الفنية ودورها في تنمية حس انتماء الإنسان للمكان، ومساهمتها في الارتقاء بمستوى الذوق العام وتعزيز الشعور بالمسؤولية تجاه الأماكن العامة بوصفها مكتسبات وطنية، إضافة إلى دعم مشاركة المواطن والمقيم في الأنشطة الفنية ذات البعد الجمالي.

ويشارك في المبادرة 100 متطوع ومتطوعة، والتي تتضمن عددًا من المراحل من ضمنها: إعادة دهانات الأسوار الحديدية والأسمنتية والمحولات الكهربائية، وإزالة الكتابات المشوهة عن الجدران، بالإضافة لرسم الجداريات الإبداعية التي تمنح المكان حيوية وجمالًا بصريًا.