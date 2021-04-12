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نائب أمير الشرقية يبحث الموضوعات المشتركة مع القائمة بأعمال السفارة الأمريكية

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الدمام - شريف احمد - بحث صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك مع القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية مارتينا سترونغ، ترافقها القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالظهران بالإنابة دينكا ماسيك، وذلك خلال استقبالهما بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وذلك بحضور رئيس القسم السياسي والاقتصادي آدم فاندرفورت ومسؤولة القسم القنصلي سارة بليك.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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