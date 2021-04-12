شكرا لقرائتكم خبر عن تسهيل استخراج الوثائق المدنية للمنومين بـ «إرادة الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سهلت إدارة مجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام، بالتعاون مع الأحوال المدنية، على نزلاء المجمع، استخراج وتجديد الهوية الوطنية، دون الحاجة لمراجعة إدارة الأحوال، وذلك بهدف تقديم الخدمة للنزلاء داخل الأقسام بيسر وسهولة.

وأكدت إدارة مجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام أن هذه المبادرة شملت نزلاء المجمع، ومركز إعادة التأهيل، مراعاة لظروفهم الصحية من خلال الوحدة المتنقلة التي تتيح إنهاء إجراءات المرضى عبر أخذ بصمة المستفيد والتقاط صور شخصية واستخراج الهوية الوطنية في أماكنهم.

وبينت إدارة المجمع أن هذه الخطوة تأتي بتوجيهات من وزارة الصحة ممثلة في الإدارة العامة للصحة النفسية والاجتماعية بالتعاون مع إدارة الأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية لخدمة النزلاء المنومين في المجمع الذين يحملون هويات وطنية منتهية الصلاحية أو تالفة واستبدالها بأخرى جديدة، وهي ضمن جهود المجمع لتفعيل الشراكات المجتمعية مع القطاعات الحكومية والتي من بينها هذا التعاون مع الأحوال المدنية.