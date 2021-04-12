شكرا لقرائتكم خبر عن رفع وعي مربي الماشية والدواجن بـ «الجلد العقدي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهدفت محاضرة علمية بعنوان «مرض الجلد العقدي بالأبقار»، أقامها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية ممثلا بإدارة الثروة الحيوانية «مركز التحكم والسيطرة»، رفع وعي مربي الماشية والدواجن، وتطوير قدراتهم.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري، أن هذه الدورة تأتي ضمن الخطة الإرشادية البيطرية السنوية للفرع، والتي تستهدف الرفع من وعي مربي الماشية والدواجن، وتطوير أداء كل من الطبيب البيطري، والعاملين في المجال البيطري، وتوعية وإرشاد المربين بإيصال المعلومات البيطرية الصحيحة بأسلوب سهل ومبسط من خلال الحملات الإرشادية، وكذلك رصد الحالات المرضية والمشكلات التي تواجه المربين والتواصل المستمر معهم، وإيصال المعلومة الصحيحة.

وألقى المحاضرة د. أحمد الراضي، الذي عرف المرض بأنه مرض فيروسي معدٍ يصيب الأبقار وينتقل بواسطة الحشرات الماصة للدم، وتطرق إلى المسبب الرئيسي للمرض، وتحدث عن وسائل انتقال المرض، ومصادر العدوى، وعلاج المرض، وطرق الوقاية والمكافحة، والأهمية الاقتصادية للمرض.

وأكد أن انتشار مرض الجلد العقدي بالأبقار يؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة، وذلك بنفوق عدد كبير من الحيوانات المصابة وخاصة العجول في الأعمار الصغيرة، ويؤدي إلى انخفاض إنتاج الحيوانات من الألبان واللحوم، كما يؤدي إلى إجهاض الحيوانات العشار بسبب التهاب الرحم.