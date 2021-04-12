شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة ميدانية للمشاريع التطويرية في البطحاء وسلوى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تابع أمين محافظة الأحساء م. عصام الملا، خطط وأعمال الأمانة لإنجاز وتنفيذ المشاريع التطويرية والخدمية بمدينتي البطحاء وسلوى والهجر التابعة لهما، امتدادًا لجولات المتابعة الدورية لسير العمل البلدي في بلديات وإدارات الأمانة.

ووقف الملا على ما يُنفذ من مشروعات خدمية وتطويرية في المدينتين وتوابعهما، بالإضافة إلى مناقشة الخطط الآنية والمستقبلية لتنفيذ المشاريع والخدمات البلدية وتقارير الأداء والإنجاز الخدمي للمستفيدين، وأعمال النظافة العامة والصيانة الدورية للطرق في المدينتين والهجر التابعة لهما، ومشاريع الإصحاح البيئي والمتابعة الرقابية لأنشطة ومنافذ الصحة العامة، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الفنية والمُساندة ومساعي الاستفادة من وسائل التقنية الحديثة في إنجاز المهام، والدراسات والخطط المتعلقة بالجانب الاستثماري في مواقع مختلفة من المدينتين، ومواصلة الجهود لتطوير كورنيش شاطئ سلوى.