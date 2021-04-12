شكرا لقرائتكم خبر عن 129 ألف مراجع لطوارئ مستشفيات حفر الباطن في 90 يوما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت أقسام الطوارئ بمستشفيات حفر الباطن خدماتها العلاجية والتشخيصية لأكثر من 129 ألف مراجع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2021 الجاري.

وبلغ عدد مراجعي قسم الطوارئ بمستشفى الملك خالد العام 39,707 مراجعين، فيما بلغ عدد مراجعي الطوارئ بمستشفى الولادة والأطفال 38,873 مراجعًا، ليصل عدد مراجعي قسم الطوارئ بمستشفى حفر الباطن المركزي 20,074 مراجعًا، بينما تخطى عدد مراجعي الطوارئ بمستشفى القيصومة العام 20,813 مراجعًا، وبلغ عدد مراجعي قسم الطوارئ بمستشفى الصحة النفسية 3,318 مراجعًا، واستقبل قسم الطوارئ بمستشفى السعيرة 6,695 مراجعًا.