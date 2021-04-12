حساب المواطن يحدد خطوات الإفصاح عن الدخل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

جدد حساب متابعات الخليج 365 توضيح طريقة وخطوات الإفصاح عن الدخل وأهمية تعديل بيانات المستفيدين وفق المستجدات التي تطرأ على حالتهم.

الإفصاح عن الدخل:

وقالت خدمة المستفيدين ردًّا على استفسار شخص نزل اسمه في التأمينات الاجتماعية: إنه يجب القيام بالخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى الحساب.

الانتقال إلى تفاصيل الطلب ثم اختيار الإفصاح عن الدخل.

تغيير الحالة الوظيفية إلى (لا توجد وظيفة).

حذف الدخل المسجل ثم الضغط على أيقونة (حفظ).

وتابع البرنامج أنه سوف يتم دراسة بيانات المستفيد واستحقاقه مرة أخرى، وفي حال انطبقت عليه معايير الاستحقاق سيشمله الدعم.

دعم حساب متابعات الخليج 365:

وكان البرنامج أعلن الأحد تفاصيل الدفعة الـ 41 من الدعم لشهر أبريل الجاري مشيرًا إلى أنه تم إيداع 1.9 مليار ريال لـ 10.4 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب متابعات الخليج 365 لشهر أبريل.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم البرنامج، سلطان القحطاني أن إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب متابعات الخليج 365 حتى الدفعة الـ 41 لشهر أبريل، بلغ نحو 94 مليار ريال سعودي.

شروط الأهلية والاستحقاق:

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

شارك الخبر