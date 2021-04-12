شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: القبض على 7 مقيمين لارتكابهم جرائم سرقة سيارات وتفكيكها وبيعها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صَرّح المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة أن الجهود الأمنية لمتابعة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على (7) مقيمين، منهم (5) من الجنسية السودانية، و(2) من الجنسيتين اليمنية والمصرية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة المركبات وإدخالها أحد المستودعات بمحافظة جدة، وتفكيكها وبيعها. وقدرت قيمة المسروقات بمبلغ (300.000) ريال، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.