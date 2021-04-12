شكرا لمتابعة خبر عن الغذاء والدواء: تجنب الشراء وأنت جائع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء، للمستهلكين عدة نصائح عند التسوق للحد من الهدر الغذائي.

ونصحت الهيئة المستهلك بترتيب المشتريات حتى لا تزيد عن حاجته وقت الشراء، وذلك من خلال كتابة قائمة تسوق محددة والحرص على عدم تجاوزها.

وقالت الهيئة في نصائحها للمستهلك: " احرص أن لا تغريك عروض التخفيضات، لشراء كمية كبيرة من الأطعمة التي قد لا تحتاجها ".

كما نصحت بالتحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية والبدء بالأقدم ثم الأحدث، مضيفة: " تجنب الشراء وأنت جائع حتى لا تشتري أطعمة أكثر من حاجتك ".