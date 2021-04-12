أول اختبارات
ويؤدي طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية «من ثالث حتى سادس» غدا أول اختبارات نهاية العام الدراسي 1442 الذي يشهد ولأول مرة منذ سنوات عودة الدراسة والاختبارات خلال أيام شهر رمضان.
وحددت وزارة التعليم الفترة من الساعة 3 حتى 5 عصراً حيث سيتم تنفيذ الاختبارات ضمن اليوم الدراسي خلال هاتين الساعتين للمرحلة الابتدائية، فيما سيكون اختبار المرحلتين المتوسطة والثانوية اعتبارا من يوم الأحد المقبل.
روابط إلكترونية
وأنهت المدارس استعداداتها منذ وقت مبكر حيث تم توجيه المعلمين بإعداد أسئلة الامتحانات إلكترونيا عبر روابط إلكترونية مصممة ببعض البرامج التقنية مثل «فورمز» المعتمدة ضمن منصة مدرستي التعليمية، كما طلبت المدارس من معلميها ومعلماتها التواجد في المدارس حسب مادة الاختبار بحيث يكون المعلمون متواجدين في الدوام لضمان فتح رابط الأسئلة وإرسالها للطلاب في وقت الاختبار.
انطلاق الاختبارات
استكمال ومراجعات مهارات طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي
اختبار الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية
1/9/1442 الموافق 13/4/2021
اختبار الفصل الدراسي الثاني للمرحلتين المتوسطة والثانوية
6/9/1442 الموافق 18/4/2021.
كانت هذه تفاصيل خبر استنفار بـ47 إدارة تعليمية ولجان لتنظيم الاختبارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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