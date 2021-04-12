استنفار بـ47 إدارة تعليمية ولجان لتنظيم الاختبارات

وجهت 47 إدارة تعليمية قادة وقائدات المدارس بضرورة الحرص على تشكيل اللجان المنظمة لأعمال الاختبارات وتوزيع المهام والمسؤوليات، ورصد الدرجات في نظام نور وإنهاء أعمال الفصل الدراسي الثاني في الأوقات المحددة.

أول اختبارات

ويؤدي طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية «من ثالث حتى سادس» غدا أول اختبارات نهاية العام الدراسي 1442 الذي يشهد ولأول مرة منذ سنوات عودة الدراسة والاختبارات خلال أيام شهر رمضان.

وحددت وزارة التعليم الفترة من الساعة 3 حتى 5 عصراً حيث سيتم تنفيذ الاختبارات ضمن اليوم الدراسي خلال هاتين الساعتين للمرحلة الابتدائية، فيما سيكون اختبار المرحلتين المتوسطة والثانوية اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

روابط إلكترونية

وأنهت المدارس استعداداتها منذ وقت مبكر حيث تم توجيه المعلمين بإعداد أسئلة الامتحانات إلكترونيا عبر روابط إلكترونية مصممة ببعض البرامج التقنية مثل «فورمز» المعتمدة ضمن منصة مدرستي التعليمية، كما طلبت المدارس من معلميها ومعلماتها التواجد في المدارس حسب مادة الاختبار بحيث يكون المعلمون متواجدين في الدوام لضمان فتح رابط الأسئلة وإرسالها للطلاب في وقت الاختبار.

انطلاق الاختبارات

استكمال ومراجعات مهارات طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي

اختبار الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية

1/9/1442 الموافق 13/4/2021

اختبار الفصل الدراسي الثاني للمرحلتين المتوسطة والثانوية

6/9/1442 الموافق 18/4/2021.