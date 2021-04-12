السعودية تُعلن آليات وضوابط إصدار تصاريح العمرة والصلاة فى شهر رمضان

من خلال الصفحة الرسمية لوزارة الحج والعمر عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” نشرت وزارة الحج والعمرة ضوابط وآليات وشروط الحصول على تصاريح العمرة والصلاة والزيارات خلال شهر رمضان الكريم للعام الهجري الحالي 1442 الموافق العام الميلادي 2021 حيث أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية عن شروط إصدار تصاريح العمرة والصلاة والزيارات خلال شهر رمضان، وأكدت الوزارة بأن الحجز للعمرة أو الصلاة سيتم تحديثه أسبوعياً وأشارت بأن صلاة العشاء تشمل معها صلاة التراويح.

وقد حددت وزارة الحج والعمرة من خلال إنفوجراف يشرح للمواطنين السعوديين آليات وشروط إصدار تصاريح العمرة والصلاة ومواعيد زيارات المسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان المبارك 1442 هجرية موضحة بأن الفترات الزمنية التي تم تخصيصها لأداء العمرة سيتم بحسب الطاقة الاستيعابية خلال الساعة وذلك بناء على الحجوزات المتاحة أو التي تم إلغاءها.

قد يهمك:

البرنامج الأول من الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 9 صباحاً.

البرنامج الثاني من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 12 مساءً.

البرنامج الثالث من الساعة 12 مساءً وحتى الساعة 3.30 مساء.

البرنامج الرابع من الساعة 3 مساء وحتى الساعة 7 مساء.

البرنامج الخامس من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 11:59 مساءً

البرنامج السادس من 1 صباحا وحتى الساعة 3 صباحاً.

البرنامج السابع من الساعة 3 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً.

وقد أكدت وزارة الحج والعمرة بأن تطبيق اعتمرنا وتطبيق توكلنا المحدثين بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي هما التطبيقات المتاحة للمواطنين والمقيمين لطلب إصدار وحجز تصاريح العمرة والصلاة والزيارة خلال شهر رمضان المبارك، وتيم عرض التصاريح حصرياً على تطبيق توكلنا، وأشارت الوزارة بأنه سيتم تحديث الحجز بشكل أسبوعي، وأن تصريح صلاة العشاء يشمل صلاة التراويح، وأشارت الوزارة بأن الشراء المسبق لتذاكر النقل إلكترونياً من خلال تطبيق “اعتمرنا” وأن هذا التطبيق يحفظ وقت المواطن فى مراكز التنقل.