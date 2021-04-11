شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من «الحج» بشأن إصدار تصاريح العمرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت وزارة الحج والعمرة، من مشاركة المعلومات الشخصية مع الأفراد والجهات الوهمية بحجة إصدار تصاريح أداء العمرة والصلوات، مؤكدة أنه يمكن إصدار التصاريح بكل سهولة من خلال تطبيقي ⁧اعتمرنا⁩ و⁧توكلنا⁩.

وكانت الوزارة أوضحت أنه ابتداءً من تاريخ 1 رمضان 1442 هـ، ستُمنح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي، للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق (توكلنا) لفئات التحصين (محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا أو محصن أمضى 14 يومًا بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة).