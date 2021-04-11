أمانة الشرقية تتحرك بعد مقطع الدقيق الفاسد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعلت أمانة المنطقة الشرقية مع مقطع الدقيق الفساد الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل، والذي يظهر عمالة وافدة تقوم بتجميع الدقيق غير الصالح من حاوية نفايات لاستخدامه في إعداد المخبوزات.

رد أمانة الشرقية على مقطع الدقيق الفاسد:

وقالت الأمانة في عدة تغريدات لها على موقع تويتر: إنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول المتضمن للدقيق غير الصالح للاستخدام يتم تجميعه من قبل عمالة وافدة، تود أمانة المنطقة الشرقية أن توضح أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الشركة المالكة للحاوية، إضافة إلى أنه تم تزويد الجهات الأمنية بمعلومات المركبة لاستدعاء مالكها وعمل اللازم.

تصرف فردي:

وجددت أمانة المنطقة الشرقية التأكيد على أنها لا تسمح بمثل هذه السلوكيات الفردية وهي مستمرة في تكثيف جولاتها الرقابية الميدانية، مشددة على أن صحة الإنسان خط أحمر لن يتم التهاون معه.

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