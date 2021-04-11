أمانة الرياض : إيقاف البوفيهات في المطاعم والفنادق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت أمانة الرياض عن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يجب تطبيقها في المولات والفنادق والمطاعم خلال شهر رمضان؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

الإجراءات الوقائية في مولات وفنادق الرياض:

وتضمّنت الإجراءات الاحترازية ما يلي:

تكثيف ومضاعفة الجولات الرقابية الميدانية.

تحديد منافذ الدخول والخروج للحدائق الكبيرة المحاطة بأسوار والإجراءات إغلاق الحدائق الصغيرة.

إعداد رسائل توعوية بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

إيقاف البوفيهات في المطاعم والفنادق.

تمديد أوقات العمل للمحلات في مراكز التسوق والمولات 24 ساعة خلال رمضان وعيد الفطر المبارك.

تجهيز الطلبات مسبقًا أو من الحجز المسبق والتسليم وانتظار الطلبات الخارجية في السيارات.

الإجراءات الوقائية في رمضان:

تتجه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى تكثيف أعمال الرقابة الميدانية على الأسواق و”المولات” وجميع المنشآت الغذائية وذات العلاقة بالصحة العامة، بما يكفل رفع مستوى الامتثال للإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين؛ وذلك نظرًا لقرب حلول شهر رمضان المبارك.

وتعمل الوزارة من خلال أماناتها والبلديات التابعة لها والمرتبطة بها على متابعة تنفيذ جميع “البروتوكولات” الصحية؛ للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدة تطبيق أقصى العقوبات على المخالفين للوائح والاشتراطات الصحية المنظمة للأنشطة التجارية والمنشآت الغذائية.

وكانت الوزارة قد قررت تعليق خدمة تقديم البوفيهات في المطاعم خلال شهر رمضان المبارك، وتكثيف الجولات الرقابية للفرق الميدانية؛ للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وضبط المخالفات في الحدائق العامة والملاعب الملحقة بها والميادين العامة داخل النطاق العمراني، إضافة إلى التصريح للمحلات التجارية في مراكز التسوق والمولات بالعمل على مدى 24 ساعة لتقليل كثافة المرتادين لتلك الأنشطة في أوقات الذروة.



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