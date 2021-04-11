المؤسسة العامة للتقاعد تُعلن استمراريتها طوال شهر رمضان المبارك

أكدت وأعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن الاستمرارية في تقديم الخدمات الخاصة بها بالإضافة إلي استقبال العملاء خلال شهر رمضان المبارك، وذلك عبر قنوات خدمة العملاء الخاص بها، كما أكدت مؤسسة التقاعد أن مواعيد العمل لقنوات العملاء سوف تكون متاحة في شهر رمضان المبارك على فترتين، الفترة الأولي من الساعة العاشرة صباحاً وحتي الساعة الرابعة مساءً، على أن تكون الفترة الثانية من الساعة التاسعة والنصف مساءً حتي الساعة الواحدة صباحاً كل أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة.

المؤسسة العامة للتقاعد

كما أوضحت المؤسسة انه بداية من يوم 28 من رمضان حتي نهاية الشهر الكريم سوف يكون العمل بداية من الساعة العاشرة صباحاً حتي الرابعة مساءً، على أن يكون يوم العيد واليوم التالي له أجازة للمركز وسوف يعُود العمل في اليوم الثالث من شهر شوال حسب تقويم أم القري على أن يكون العمل من الساعة الثامنة صباحاً حتي الساعة الرابعة مساءً لخدمة المواطنين.

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المؤسسة الإلكترونية

المؤسسة الإلكترونية للتقاعد ملتزمة بكل أمكاناتها البشرية والتقنية من اجل خدمة العملاء الكرام من خلال توفير الخدمات الإلكترونية بشكل آلي وكامل على مدار الساعة واليوم، عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسة، كما تتيح البوابة لجميع العملاء والمشتركين والمتقاعدين والمستفيدين أنجاز كل التعاملات وجميعها مع المؤسسة بشكل إلكتروني كامل في سهولة ويسر وبشكل بسيط.