شكرا لقرائتكم خبر عن بدء نقاط فرز المركبات على مداخل مكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بدأت نقاط فرز المركبات القادمة إلى مكة المكرمة والتي تشرف عليها إدارة المرور، عملها الميداني أمس (الأحد)، وذلك ضمن الخطة الأمنية العامة لمهام ومسؤوليات الأمن العام لمناسك العمرة والزيارة في شهر رمضان طبقاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتعمل نقاط الفرز على مداخل العاصمة المقدسة من جهات الطائف والمدينة وجدة والليث على مدار الساعة طوال أيام وليالي رمضان لتوجيه مركبات المعتمرين إلى المواقف المخصصة.

في غضون ذلك، خصصت النقابة العامة للسيارات مراكز لاستقبال المعتمرين والمصلين وتوفير حافلات على مدار الساعة لنقلهم من وإلى المواقف في كدي والششة والزاهر.