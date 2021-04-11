شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يدشن ويؤسس لـ 41 مشروعا مائيا بتكلفة 4.1 مليار ريال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أطلق مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بحضور محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، ووزير البيئة والمياه المهندس عبد الرحمن الفضلي، 29 مشروعًا مائيًا وبيئيًا وتحلية بتكلفة مالية تجاوزت 1.8 مليار ريال، لخدمة أكثر من 3.9 مليون مستفيد في العديد من محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة. ووضع الأمير خالد الفيصل حجر الأساس لـ12 مشروعًا تنمويًا لخدمات المياه والصرف الصحي وتحلية المياه في عدد من مدن ومحافظات المنطقة، بتكلفة إجمالية تجاوزت 2.3 مليار ريال.

وتأتي المشاريع لتعزيز إيصال مياه الشرب والخدمات البيئية للمستفيدين، كما ستسهم في دعم الاستدامة المائية والبيئية في المنطقة وفق رؤية المملكة 2030 الطموحة.

وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة أن المشاريع تخدم مدينة مكة المكرمة، ومحافظات جدة والطائف والقنفذة ورنية ومركزي ثول والغريف.

يشار إلى أن المشاريع تشمل 12 في محافظة جدة تخدم أكثر من 192 ألف مستفيد، منها 4 مشاريع لخطوط مياه داعمة، وشبكات فرعية لمواكبة الطلب على المياه، ورفع الكفاءة التشغيلية، ومعدلات التوزيع اليومية إلى 22 ساعة يوميا، وتقليل الاعتماد على صهاريج نقل المياه في 4 أحياء، البشائر، الفيصلية، الفلاح، العزيزية، بتكلفة مالية تجاوزت 110 ملايين ريال لخدمة أكثر من 44 ألف مستفيد.

إضافة إلى تنفيذ وتشغيل 8 مشاريع لشبكات وتوصيلات الصرف الصحي المنزلية في جدة، لتخدم أكثر من 148 ألف مستفيد جديد في 22 حيا تشمل: العليا، النور، الرحاب، مشرفة، الفيحاء، الورود، الثغر، الجامعة، الأندلس، الهدى الجنوبي، العزيزية، النسيم، بني مالك، الربوة، السلامة، كيلو 14، الزهراء، الخالدية، الفيصلية، مخطط بن حمد، والمتنزهات، وأم السلم، وذلك بعد ربطها أكثر من 7654 عقارا بالشبكات، وصولًا إلى محطات المعالجة في شمال وجنوب محافظة جدة بأطوال تجاوزت 148 كيلومترا، وبتكلفة مالية تجاوزت 531 مليون ريال.

كما تم الانتهاء من تنفيذ 10 مشاريع في الطائف؛ منها مشروعان مائيان لتعزيز خدمات إيصال مياه الشرب إلى المستفيدين، وزيادة نسبة التغطية، وتنفيذ وتشغيل مشروعين تضمنا خطوط نقل المياه المحلاة، وشبكات التوزيع لخدمة أكثر من 11 ألف مستفيد جديد في 10 أحياء تشمل: جبرة، الجال، القلت، الفيصلية، القمرية، الجفيجف، المليساء، الزهور، القطبية الشرقية، والقطبية الغربية، بتكلفة مالية تجاوزت 131 مليون ريال، إضافة إلى 6 مشاريع لزيادة نسبة التغطية بالخدمات البيئية، شملت خطوط نقل وشبكات فرعية بأطوال تجاوزت 99 كيلومترًا في أحياء: وادي العرج، الشرفية، الواسط، الحلقة الشرقية، وعشيرة، وذلك لخدمة أكثر من 11 ألف مستفيد جديد، بتكلفة مالية تجاوزت 258 مليون ريال، إضافة إلى تدشين مشروع نظام نقل مياه الطائف - تربة - رنية - الخرمة التابعة للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بطاقة إنتاجية 156.248 م3/‏‏يوم وبتكلفة 518.152.808 ريالات، لخدمة 625 ألف مستفيد.

وشمل التدشين تنفيذ 5 مشاريع أخرى في محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة، منها القنفذة وثول ورنية ومركز الغريف، وشملت المشاريع تنفيذ خزان تشغيلي وشبكات مياه لخدمة أكثر من 93 ألف مستفيد جديد، وبتكلفة مالية تجاوزت 81 مليون ريال.

وتضمنت المشاريع التي وضع حجر أساسها أمير منطقة مكة المكرمة مشروع استبدال محطة تحلية الشعيبة 1 بتقنية التناضح العكسي ضمن مبادرة تحسين رفع كفاءة الطاقة بطاقة إنتاجية تقدر بـ600.000 م3/‏‏يوم وبتكلفة تبلغ نحو 1.67 مليار ريال لخدمة 2.820.000 مستفيد، وسيحقق المشروع زيادة إنتاجية للمياه المحلاة بنسبة 169%.

وخفض استهلاك الطاقة من 15.9 كيلووات ساعة لكل متر مكعب إلى 2.75 كيلووات ساعة لكل متر مكعب وهو رقم قياسي، فضلاً عن وفورات في الوقود تقدر بـ15 ألف برميل مكافئ يوميا. ووفورات مالية تقدر بأكثر من مليار ريال سنوي.

ومن مشاريع الشركة الوطنية للمياه تنفيذ شبكة مياه المظيلف، وتنفيذ الخطوط الناقلة لمياه الشرب من الخزان الإستراتيجي إلى الخزانات العالية بتربة، وتنفيذ شبكة مياه الليث، وإنشاء شبكة الصرف الصحي، و3 محطات رفع في مدينة الليث، وتشييد محطتي المعالجة بمحافظتي الليث والقنفذة، وتنفيذ محطة الرفع وخط تصريف الصرف الصحي بمدينة رابغ، وتنفيذ وإنشاء شبكة الصرف الصحي بمدينة الطائف.

وفي سياق آخر، شهد أمير منطقة مكة المكرمة توقيع مذكرة تفاهم بين شركة المياه الوطنية وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، للتعاون ونقل المعرفة في برامج بحثية تشمل الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين في مجالات تقنيات المعالجة الصحية، ومثّل شركة المياه الوطنية في مراسم توقيع مذكرة التفاهم نائب الرئيس للمشاريع والخدمات الفنية المهندس منصور بن محمد أبوثنين، فيما مثّل جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية البروفيسور ماثيو فرانسيس ماكابي.

تفاهم بين «المياه الوطنية» وكاوست

شهد الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة إطلاق المرحلة الأولى من المنتجات الوطنية الطبية الخاصة بالشراكة الإستراتيجية بين جامعة الملك عبدالعزيز وشركة مصنع الشاعر للأدوية. وتأتي تلك الشراكة في إطار توجيه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 والمساهمة في المبادرة التي أطلقها ولي العهد «صُنع في السعودية».

صُنع في السعودية