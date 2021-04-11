شكرا لقرائتكم خبر عن 30 بحثا و48 متحدثا ومتحدثة في المؤتمر العالمي للطب الوراثي والان مع التفاصيل
من جانبه، أوضح المتحدث باسم الجمعية الدكتور زهير رهبيني أن المؤتمر شهد في يومه الأول تنافساً بين الأطباء في تقديم البوسترات العلمية وملخصات الأبحاث وتم استعراض نحو 30 بحثاً شهدت فوز 3 باحثين تم تكريمهم من الجمعية، كما شمل الجدول العلمي للمؤتمر 8 جلسات تحدث خلالها 28 متحدثا ومتحدثة من داخل المملكة وخارجها عن خبرة المملكة مع الأمراض الوراثية، والأمراض الاستقلابية (القديم والجديد)، وخبرة مراكز الأبحاث في جامعة الملك عبدالعزيز، والتقنيات الجديدة للأمراض الوراثية، إضافة إلى النهج العلمي مع مرضى الأمراض الوراثية من ناحية التشخيص، والنهج العلمي مع مرضى الأمراض الوراثية من ناحية العلاج، والتسلسل الكامل للجينيوم من ناحية التشخيص والتطبيقات، كما اختتم المؤتمر بجلسة مفتوحة النقاش بين الحضور.
وفي السياق أكدت رئيس مركز الأميرة الجوهرة البراهيم الدكتورة جمانة الأعمى شمولية جلسات المؤتمر والحضور الكبير من أطباء ومرشدي أمراض الوراثة والمتدربين وأخصائيي المختبر العاملين في تقنيات التشخيص الوراثي والباحثين وغيرهم من المختصين، ونوهت بتميز المتحدثين الذين مثلوا مراكز بحثية طبية مختلفة من داخل المملكة وخارجها، ومتحدثين من مستشفى الملك فيصل التخصصي والمستشفيات التابعة للقوات المسلحة، والمستشفيات التابعة للحرس الوطني، ومستشفيات وزارة الصحة وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، إضافة إلى مشاركين خارجيين من ألمانيا وبريطانيا.