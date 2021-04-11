شكرا لقرائتكم خبر السماح بلقاح كورونا للفئة العمرية من 75 عاما وأكثر بلا حجز موعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي في مؤتمر أمس «إن الوزارة لازالت ترصد ارتفاعا في إصابات كورونا بشكل ملحوظ».
وسجلت إحصائية الإصابات 799 حالة جديدة؛ ليصبح الإجمالي 398435 حالة، فيما تم تسجيل 548 حالة شفاء جديدة؛ ليصبح الإجمالي 383321 حالة وتسجيل 7 حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 6754 حالة وفاة.
وبلغ عدد الحالات النشطة 8360، والحرجة 915 حالة.
من جهته أكد المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي طارق الأحمري أن الأصل في الاختبارات بالتعليم الجامعي أن تقام عن بعد، ما لم تستثن الجامعات ما تراه وفق ما تقره المجالس العلمية واللجان التي تم تشكيلها منذ بداية الجائحة، مع أهمية تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، وتوزيع الطلبة في أوقات مختلفة، وفق الدليل الإرشادي الذي أصدرته وزارة التعليم للجامعات والكليات.
وأشار عن مستجدات كورونا إلى أنه يشترط لدخول الجامعات لأداء الاختبارات إبراز تطبيقي توكلنا وتباعد، وأخذ قياسات درجات الحرارة، والتأكيد على أهمية المحافظة على ارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي أثناء أداء الاختبارات، وتجنب المصافحة والتعقيم المستمر.
وحول إقرار جامعات الاختبارات حضوريا فيما أخرى أقرتها -عن بعد-، أوضح أن الجامعات مؤسسات مستقلة تتخذ القرارات وفقا لصلاحيات منحت للجان التي تم تشكيلها على مستوى الجامعات والكليات والأقسام الأكاديمية التي تقوم بدراسة الحالة الصحية، والوضع الآمن للبيئة الجامعية لسلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعات.
من جانبه استعرض المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني حيدر استعدادات الرئاسة لاستقبال المعتمرين والمصلين خلال موسم رمضان.
متحدث الصحة:
- ما زلنا نرصد ارتفاعا في إصابات فيروس كورونا بشكل ملحوظ.
- التجمعات ارتفعت بشكل صادم، وهي أعلى مما كانت عليه قبل الجائحة.
- الجرعة الثانية من لقاح كورونا سوف تكون فعالة حتى بعد التأجيل.
- نشدد على أهمية الالتزام بالاحترازات وضبط السلوكيات في رمضان.
شؤون الحرمين:
- التحصين شرط لمنح التصاريح لمن أراد الصلاة والعمرة والزيارة.
- 14 مسارا افتراضيا للمعتمرين لضبط انسيابية الحركة.
- تم تعليق سفر الإفطار في رمضان للوقاية من عدوى كورونا.
- أداء العمرة والصلاة وزيارة الروضة الشريفة والسلام على الرسول يستلزم إصدار تصريح من تطبيقي (توكلنا) و(اعتمرنا) والالتزام بالوقت المحدد.
- على المعتمرين والمصلين تطبيق التباعد الجسدي وارتداء الكمامة.
التعليم الجامعي:
- منصة (مدرستي) تعد ضمن أهم 4 منصات تعليمية في العالم
- نهيب بالطلاب عدم الحضور للجامعات في حال ظهور أعراض كورونا
- الجامعات تشارك بـ30 مركزا للقاحات على مستوى المملكة
كانت هذه تفاصيل خبر السماح بلقاح كورونا للفئة العمرية من 75 عاما وأكثر بلا حجز موعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.