شكرا لقرائتكم خبر السماح بلقاح كورونا للفئة العمرية من 75 عاما وأكثر بلا حجز موعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة عن السماح بأخذ لقاح كورونا مباشرة بدون حجز موعد للفئة العمرية من 75 عاما وأكثر، وذلك من خلال التوجه إلى أقرب مركز تطعيم.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي في مؤتمر أمس «إن الوزارة لازالت ترصد ارتفاعا في إصابات كورونا بشكل ملحوظ».

وسجلت إحصائية الإصابات 799 حالة جديدة؛ ليصبح الإجمالي 398435 حالة، فيما تم تسجيل 548 حالة شفاء جديدة؛ ليصبح الإجمالي 383321 حالة وتسجيل 7 حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 6754 حالة وفاة.

وبلغ عدد الحالات النشطة 8360، والحرجة 915 حالة.

من جهته أكد المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي طارق الأحمري أن الأصل في الاختبارات بالتعليم الجامعي أن تقام عن بعد، ما لم تستثن الجامعات ما تراه وفق ما تقره المجالس العلمية واللجان التي تم تشكيلها منذ بداية الجائحة، مع أهمية تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، وتوزيع الطلبة في أوقات مختلفة، وفق الدليل الإرشادي الذي أصدرته وزارة التعليم للجامعات والكليات.

وأشار عن مستجدات كورونا إلى أنه يشترط لدخول الجامعات لأداء الاختبارات إبراز تطبيقي توكلنا وتباعد، وأخذ قياسات درجات الحرارة، والتأكيد على أهمية المحافظة على ارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي أثناء أداء الاختبارات، وتجنب المصافحة والتعقيم المستمر.

وحول إقرار جامعات الاختبارات حضوريا فيما أخرى أقرتها -عن بعد-، أوضح أن الجامعات مؤسسات مستقلة تتخذ القرارات وفقا لصلاحيات منحت للجان التي تم تشكيلها على مستوى الجامعات والكليات والأقسام الأكاديمية التي تقوم بدراسة الحالة الصحية، والوضع الآمن للبيئة الجامعية لسلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعات.

من جانبه استعرض المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني حيدر استعدادات الرئاسة لاستقبال المعتمرين والمصلين خلال موسم رمضان.

متحدث الصحة:







ما زلنا نرصد ارتفاعا في إصابات فيروس كورونا بشكل ملحوظ.



التجمعات ارتفعت بشكل صادم، وهي أعلى مما كانت عليه قبل الجائحة.



الجرعة الثانية من لقاح كورونا سوف تكون فعالة حتى بعد التأجيل.



نشدد على أهمية الالتزام بالاحترازات وضبط السلوكيات في رمضان.



شؤون الحرمين:





التحصين شرط لمنح التصاريح لمن أراد الصلاة والعمرة والزيارة.



14 مسارا افتراضيا للمعتمرين لضبط انسيابية الحركة.



تم تعليق سفر الإفطار في رمضان للوقاية من عدوى كورونا.



أداء العمرة والصلاة وزيارة الروضة الشريفة والسلام على الرسول يستلزم إصدار تصريح من تطبيقي (توكلنا) و(اعتمرنا) والالتزام بالوقت المحدد.



على المعتمرين والمصلين تطبيق التباعد الجسدي وارتداء الكمامة.



التعليم الجامعي: