رصد 44 مخالفة في واجهات جدة البحرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصدت 332 جولة رقابية وأعمال نظافة وتعقيم على الواجهات البحرية خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين، نفذتها الفرق الميدانية بأمانة جدة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد 44 مخالفة.

وأوضحت الأمانة أن الإدارة العامة للمرافق والواجهات البحرية استنفرت جهودها الميدانية، من خلال توفير فرق رقابية لمتابعة الامتثال للائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات، ومخالفة التباعد الجسدي بين مرتادي وزائري الواجهات البحرية، إلى جانب تعزيز الوعي للالتزام بالإجراءات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتشاره.

وتأتي هذه الجولات ضمن خطط وضعتها أمانة جدة لشمل واجهات جدة البحرية في «الكورنيش الشمالي وشاطئ السيف وممشى شارع فلسطين والكورنيش الأوسط»، مستعينة بالآليات والمعدات اللازمة لتنظيف المواقع على فترات منتظمة، إضافة إلى القيام بعمليات مكثفة في مختلف المرافق الخاصة بأماكن الجلوس وألعاب الأطفال، وتوفير فرق ميدانية لتنظيف وتعقيم الحاويات المخصصة للنفايات. وأكدت الأمانة مواصلة الجهود، للتأكد من الامتثال للإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940.

إلى ذلك أسفرت 7543 جولة للفرق الميدانية بأمانة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها خلال اليومين الماضيين عن إغلاق 154 منشأة مخالفة، وذلك للتأكد من امتثال تلك المنشآت للإرشادات والتدابير الاحترازية لفيروس كورونا.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت خلال إجازة الأسبوع 372 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، شملت عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، بجانب التساهل في حث العملاء على إبراز تطبيق (توكلنا) وغير ذلك من مخالفات التدابير والاشتراطات البلدية.