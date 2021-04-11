429 مخالفة لمنشآت غير ملتزمة بتدابير كورونا وتطبيق «توكلنا» بالشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي 10105 جولات رقابية، إضافة إلى 256 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق 145 منشأة مخالفة، وتحرير 429 مخالفة للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفيروس (كورونا) وتطبيق (توكلنا). وأوضحت الأمانة أنها استقبلت 2952 بلاغا عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وكذلك المخالفات البلدية.

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