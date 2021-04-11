الرياض أعلى المناطق في مخالفة تدابير كورونا الوقائية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدرت الرياض مناطق المملكة في مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، وذلك بواقع 11,162 مخالفة من إجمالي 30,054 مخالفة، وذلك للفترة من 22 / 8 / 1442 حتى 28 / 8 / 1442، وحلت منطقة مكة المكرمة ثانية بـ5883 مخالفة. وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن. المخالفات بحسب المناطق: الرياض 11,162 مكة المكرمة 5883 الشرقية 4183 القصيم 2294 المدينة المنورة 1518 الجوف . 1320 حائل 842 تبوك . 815 عسير 798 الباحة 537 الحدود الشمالية 415 جازان 155 نجران 132

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