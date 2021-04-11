شكرا لقرائتكم خبر الرياض أعلى المناطق في مخالفة تدابير كورونا الوقائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.
المخالفات بحسب المناطق:
الرياض 11,162
مكة المكرمة 5883
الشرقية 4183
القصيم 2294
المدينة المنورة 1518
الجوف . 1320
حائل 842
تبوك . 815
عسير 798
الباحة 537
الحدود الشمالية 415
جازان 155
نجران 132
كانت هذه تفاصيل خبر الرياض أعلى المناطق في مخالفة تدابير كورونا الوقائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.