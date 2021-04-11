شكرا لقرائتكم خبر حالات كورونا تغلق 10 مساجد في 5 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد ثبوت 10 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس 10 مساجد موقتا في 5 مناطق ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 63 يوما 552 مسجدا تم فتح 526 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة 4 مساجد في منطقة جازان تم رصد 4 حالات إصابة بها، وثلاثة مساجد في منطقة مكة المكرمة تم رصد ثلاث حالات بها، ومسجد واحد في كل من منطقة الرياض ومنطقة الحدود الشمالية ومنطقة عسير بمعدل إصابة لكل مسجد.

كما أشارت إلى إعادة فتح 7 مساجد، ثلاثة مساجد بمنطقة الرياض، ومسجدان في منطقة الحدود الشمالية ومسجد واحد في كل من منطقتي عسير والباحة، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.

وجددت الوزارة التأكيد على المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد الجسدي وذلك لسلامة وصحة المصلين.