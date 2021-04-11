شكرا لقرائتكم خبر حالات كورونا تغلق 10 مساجد في 5 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة 4 مساجد في منطقة جازان تم رصد 4 حالات إصابة بها، وثلاثة مساجد في منطقة مكة المكرمة تم رصد ثلاث حالات بها، ومسجد واحد في كل من منطقة الرياض ومنطقة الحدود الشمالية ومنطقة عسير بمعدل إصابة لكل مسجد.
كما أشارت إلى إعادة فتح 7 مساجد، ثلاثة مساجد بمنطقة الرياض، ومسجدان في منطقة الحدود الشمالية ومسجد واحد في كل من منطقتي عسير والباحة، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.
وجددت الوزارة التأكيد على المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد الجسدي وذلك لسلامة وصحة المصلين.
كانت هذه تفاصيل خبر حالات كورونا تغلق 10 مساجد في 5 مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.