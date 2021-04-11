أمير مكة يدشن ويضع حجر الأساس لـ41 مشروعا مائيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، أمس، بحضور محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، ووزيرالبيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي 29 مشروعا مائيا وبيئيا وتحلية بتكلفة مالية تجاوزت 1.8 مليار ريال، لخدمة نحو 3.9 ملايين مستفيد في عدد من محافظات ومراكز المنطقة.

ووضع حجر الأساس لـ12 مشروعا تنمويا لخدمات المياه والصرف الصحي وتحلية المياه في مدن ومحافظات، بتكلفة إجمالية تجاوزت 2.3 مليار ريال.

وتشمل المشروعات التي تم تدشينها 12 مشروعا في جدة تخدم 192 ألف مستفيد، منها 4 مشروعات خطوط مياه داعمة، وشبكات فرعية بأطوال تجاوزت 131 كلم لمواكبة الطلب على المياه، ورفع الكفاءة التشغيلية، إضافة إلى تنفيذ وتشغيل 8 مشروعات لشبكات وتوصيلات الصرف الصحي المنزلية في جدة، لتخدم أكثر من 148 ألف مستفيد جديد في 22 حيا تشمل: العليا، النور، الرحاب، مشرفة، الفيحاء، الورود، الثغر، الجامعة، الأندلس، الهدى الجنوبي، العزيزية، النسيم، بني مالك، الربوة، السلامة، كيلو 14، الزهراء، الخالدية، الفيصلية، مخطط بن حمد، المتنزهات، وأم السلم، وذلك بعد ربطها 7654 عقارا بالشبكات، وصولا إلى محطات المعالجة في شمال وجنوب جدة بأطوال تجاوزت 148 كلم، وبتكلفة مالية تجاوزت 531 مليون ريال.

كما شملت المشروعات التي تخدم مدينة مكة تأهيل وتطوير محطة الضخ الرئيسة لتحسين الكفاءة التشغيلية، ومعدلات التوزيع اليومية، لتصل في المتوسط إلى 21 ساعة يوميا عبر الشبكات، ومشروعات لزيادة نسبة التغطية بالخدمات البيئية.

وتم الانتهاء من تنفيذ 10 مشروعات بالطائف، منها تدشين مشروع نظام نقل مياه الطائف - تربة / رنية / الخرمة التابعة للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بطاقة إنتاجية 156,248 م3 / يوم بتكلفة 518,152,808 ريالات، لخدمة 625,000 مستفيد.

كما حضر الأمير خالد الفيصل توقيع مذكرة تفاهم بين شركة المياه الوطنية، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، للتعاون ونقل المعرفة في برامج بحثية تشمل الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين في مجالات تقنيات المعالجة الصحية، ومثل شركة المياه الوطنية في مراسم توقيع مذكرة التفاهم نائب الرئيس للمشاريع والخدمات الفنية المهندس منصور أبوثنين، فيما مثل جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية البروفيسور ماثيو فرانسيس ماكابي.

إلى ذلك شهد الأمير خالد الفيصل بمقر الإمارة بجدة أمس، إطلاق المرحلة الأولى من المنتجات الوطنية الطبية الخاصة بالشراكة الاستراتيجية بين جامعة الملك عبدالعزيز وشركة مصنع الشاعر للأدوية.

وتأتي تلك الشراكة في إطار توجيه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وتماشيا مع رؤية المملكة 2030، والمساهمة في المبادرة التي أطلقها ولي العهد «صنع في السعودية».

مشروعات محافظة جدة تشمل:







تنفيذ وتشغيل 8 مشروعات لشبكات وتوصيلات الصرف الصحي المنزلية في المحافظة



تخدم أكثر من 148 ألف مستفيد في 23 حيا



بعد ربطها أكثر من 7654 عقارا بالشبكات



وصولا إلى محطات المعالجة في شمال وجنوب المحافظة بأطوال 148 كلم



يخدم 12 مشروعا أكثر من 192 ألف مستفيد، منها؛



4 مشروعات لخطوط مياه داعمة، وشبكات فرعية بأطوال 131 كلم



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