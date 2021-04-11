شكرا لقرائتكم خبر إتاحة إصدار تصاريح العمرة عن طريق الفنادق المحيطة بساحات الحرم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) إتاحة إمكانية إصدار تصاريح العمرة (فقط دون تصاريح الصلاة في المسجد الحرام) خلال شهر رمضان عن طريق الفنادق المحيطة بساحات المسجد الحرام، من خلال تطبيقي (اعتمرنا وتوكلنا) طبقا للاشتراطات التنظيمية والبروتوكولات الصحية المعتمدة. وأوضحت الوزارة أن ذلك إضافة إلى ما سبق إعلانه في شأن ضوابط وآليات إصدار تصاريح العمرة والصلاة في المسجد الحرام خلال رمضان المبارك للراغبين في ذلك ممن تنطبق عليهم الاشتراطات الصحية، وحرصا منها هي وشركاء النجاح في منظومة خدمات ضيوف الرحمن من القطاعين العام والخاص على تيسير أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك عام 1442هـ والإشراف على راحتهم مع الحرص والتأكيد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة وصحة وأمن قاصدي المسجد الحرام.

كانت هذه تفاصيل خبر إتاحة إصدار تصاريح العمرة عن طريق الفنادق المحيطة بساحات الحرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.