«نبت» .. مبادرة لتأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالتعاون مع مؤسسة سعي لتأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة أخيرا، مبادرة «نبت» للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في متنزه حريملاء الوطني.

وتهدف المبادرة إلى مساهمة هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع في تنمية الغطاء النباتي، انسجاما مع رؤية 2030، من خلال إشراك المجتمع بجميع فئاته وشرائحه في مسارات التنمية المختلفة، وذلك بحضور عدد من ذوي الإعاقة وأسرهم.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور خالد العبدالقادر أن المبادرة تأتي إيمانا بدور المركز تجاه رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ودعمهم ودمجهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم وعزيمتهم التي لا يملكها الكثيرون.

وأكد سعي المركز لتأهيل جميع المتنزهات الوطنية من أجل توفير الاستفادة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة من جميع مرافقها، إضافة إلى تدريب العاملين فيها على كيفية التعامل معهم ومعالجة كل الصعوبات التي تعترضهم.

وقال: تأتي المبادرة تماشيا مع رؤية المملكة الطموحة، التي تهدف لتعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والعام والجهات الحكومية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ضمن المسؤولية الاجتماعية، التي تعمل على تحقيقها مختلف القطاعات الخاصة والعامة بالمملكة من أجل رفع نسبة معدل المسطحات الخضراء للفرد.