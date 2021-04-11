ترخيص 1179 مبنى لإسكان حجاج هذا العام

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وأشارت اللجنة إلى أن جائحة كورونا كان لها الأثر في قلة الإقبال على إصدار التصاريح من قبل ملاك المباني مقارنة بالسنوات الماضية، لافتة إلى وجود 150 مبنى تحت الإجراء، وفي طريقها لاستخراج التصاريح لمبانيهم.
من جهة أخرى تبدأ فترة مراقبة المباني ومتابعتها من غرة ذي القعدة كل عام، حتى نهاية شهر ذي الحجة، حيث يتم دعم اللجنة من قبل الجهات ذات العضوية، بالكادر البشري والآليات اللازمة لبدء العمل الميداني؛ لمتابعة كل المباني المصرحة، والتأكد من استمرارية الاشتراطات وعدم الإخلال بها؛ لضمان سلامة الحجاج وسلامة مساكنهم، ومعالجة الملاحظات إن وُجدت.
تصاريح إسكان الحجاج (حج 1442 هـ):
- بدأ التقديم من غرة محرم وانتهى نهاية رجب
- 1179 مبنى مصرحا لحج هذا العام
- عدد الغرف 148.625 ألفا
- بطاقة استيعابية بلغت 656.179 حاجا
- تحت الإجراء : 150 مبنى
- طاقتها الاستيعابية: 87.636 ألف حاج
- المكاتب الهندسية المعتمدة : 23 مكتبا
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