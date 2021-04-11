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ترخيص 1179 مبنى لإسكان حجاج هذا العام

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- بواسطة أيمن الوشواش - في حين انتهت فترة تقديم طلبات استخراج تصاريح إسكان الحجاج بنهاية رجب الماضي، منحت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة تراخيص لـ 1179 مبنى لإسكان الحجاج خلال موسم حج هذا العام 1442، وذلك منذ بدء التقديم مطلع العام الهجري الحالي بطاقة استيعابية بلغت 656.179 حاجا.

وأشارت اللجنة إلى أن جائحة كان لها الأثر في قلة الإقبال على إصدار التصاريح من قبل ملاك المباني مقارنة بالسنوات الماضية، لافتة إلى وجود 150 مبنى تحت الإجراء، وفي طريقها لاستخراج التصاريح لمبانيهم.

من جهة أخرى تبدأ فترة مراقبة المباني ومتابعتها من غرة ذي القعدة كل عام، حتى نهاية شهر ذي الحجة، حيث يتم دعم اللجنة من قبل الجهات ذات العضوية، بالكادر البشري والآليات اللازمة لبدء العمل الميداني؛ لمتابعة كل المباني المصرحة، والتأكد من استمرارية الاشتراطات وعدم الإخلال بها؛ لضمان سلامة الحجاج وسلامة مساكنهم، ومعالجة الملاحظات إن وُجدت.

تصاريح إسكان الحجاج (حج 1442 هـ):


  • بدأ التقديم من غرة محرم وانتهى نهاية رجب
  • 1179 مبنى مصرحا لحج هذا العام
  • عدد الغرف 148.625 ألفا
  • بطاقة استيعابية بلغت 656.179 حاجا
  • تحت الإجراء : 150 مبنى
  • طاقتها الاستيعابية: 87.636 ألف حاج
  • المكاتب الهندسية المعتمدة : 23 مكتبا

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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