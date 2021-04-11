شكرا لقرائتكم خبر ترخيص 1179 مبنى لإسكان حجاج هذا العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين انتهت فترة تقديم طلبات استخراج تصاريح إسكان الحجاج بنهاية رجب الماضي، منحت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة تراخيص لـ 1179 مبنى لإسكان الحجاج خلال موسم حج هذا العام 1442، وذلك منذ بدء التقديم مطلع العام الهجري الحالي بطاقة استيعابية بلغت 656.179 حاجا.

وأشارت اللجنة إلى أن جائحة كورونا كان لها الأثر في قلة الإقبال على إصدار التصاريح من قبل ملاك المباني مقارنة بالسنوات الماضية، لافتة إلى وجود 150 مبنى تحت الإجراء، وفي طريقها لاستخراج التصاريح لمبانيهم.

من جهة أخرى تبدأ فترة مراقبة المباني ومتابعتها من غرة ذي القعدة كل عام، حتى نهاية شهر ذي الحجة، حيث يتم دعم اللجنة من قبل الجهات ذات العضوية، بالكادر البشري والآليات اللازمة لبدء العمل الميداني؛ لمتابعة كل المباني المصرحة، والتأكد من استمرارية الاشتراطات وعدم الإخلال بها؛ لضمان سلامة الحجاج وسلامة مساكنهم، ومعالجة الملاحظات إن وُجدت.

تصاريح إسكان الحجاج (حج 1442 هـ):

