شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. طالبة توجه رسالة لجامعة حفر الباطن: لا نريد موجة ثانية من كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الشرقية (صدى):

ناشدت طالبة بجامعة حفر الباطن جامعتها بجعل الاختبارات عن بعد، وذلك حفاظاً عل حياتهم من فيروس كورونا الجديد.

وأضافت، خلال مداخلة لها في برنامج " ياهلا" المذاع على قناة روتانا خليجية، أن الإصابات بكورونا في المنطقة الشرقية مرتفعة جدًا، وحضور الطلاب للجامعة قد يعرضهم للإصابة بسبب كثرة أعداد الطلاب.

وأكدت أنهم لا يريدون موجة ثانية من كورونا، لافتة إلى الجامعة تمتلك بابين فقط، ونظراً لأعدادهم الكبيرة فهذا سيجعل التجمعات كثيرة في مداخل وأبواب الجامعة، مما قد يعرضهم للإصابة بالفيروس حتى وإذا تم تطبيق الإجراءات الاحترازية بنسبة 100%.