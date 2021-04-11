شكرا لمتابعة خبر عن تكريم الجهات الاعلامية الراعية والفر ق التطوعية المشاركة في اسبوع البيئة بمنطقة عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):

كرّم سعادة مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالله الويمني اليوم في مكتبه الجهات المشاركة والرعاة المشاركين في فعاليات اسبوع البيئة الذي اقيم منذ أيام, حيث كرّم الويمني مسئولي الجهات الاعلامية الراعية لهذا الحدث وقدم لهم الشكر والعرفان على رعايتهم لهذه الفعالية التي تهم الجميع, وأشاد الويمني بالدور الذي يلعبه الاعلام في ايصال الدور الهام الذي يجب ان يقوم به المجتمع جماعات وأفراد في الحفاظ على البيئة ومواردها والمساهمة في زراعة الاشجار وتحويل بيئتنا الى مسطح بيئي غني بالأشجار والنباتات الخضراء.

يذكر ان الجهات الاعلامية الراعية لأسبوع البيئة كانت وكالة الانباء السعودية, صحيفة عسير الإلكترونية, صحيفة الرأي, صحيفة أزد, صحيفة صدى الأخبارية, صحيفة رؤى الخبر, وسناب عسير الآن.

وفي ذات السياق, كرّم الويمني كذلك اعضاء فريق السلام للبحث والإنقاذ, وأعضاء رابطة عسير الخضراء, وأيضا اعضاء شركة دبل أي فيوجن, وأشاد الويمني بالدور الذي قامت به هذه الفرق التطوعية في انجاح وإثراء اسبوع البيئة مؤكدا ان ما قاموا به من اعمال تطوعية تعتبر وسام على صدر كل فرد منهم لأنه بذلك يقوم بخدمة بلده ومجتمعه , واعتبر الويمني ان هذا التكريم ما هو الا تعبيرا من وزارة البيئة والمياه والزراعة للجهود المميزة التي بذلوها مطالبا الجميع بمواصلة العمل التطوعي وحث الجميع للانضمام للفرق التطوعية لأنها تنمي روح الفريق واستشعار أهمية التعاون في خدمة الوطن في مختلف المجالات.