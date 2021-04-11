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الأمير مشعل بن ماجد يُدشّن حملة " نتراحم معهم " بمحافظة جدة

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة ، اليوم ، حملة "نتراحم معهم" بمحافظة جدة التي تنظمها الأمانة العامة للجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم ممثلة باللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم تراحم بجدة.

وبارك سموه انطلاقه الحملة بجدة ، بحضور رئيس اللجنة المستشار بجدة أحمد الحمدان ، والتي تهدف إلى تحقيق التكافل بسدّ الاحتياجات الأساسية لذوي السجناء والوقوف معهم مادياً ومعنوياً ، بتفعيل المتجر الالكتروني لعرض مشاريع اللجان الفرعية وفق مسار الخدمات الأساسية.

وتستهدف الحملة ، التي تُنفّذ خلال شهر رمضان المبارك ، الاخيار والقطاع الاهلي والمؤسسات المانحة بالاضافة لكافة أفراد المجتمع.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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