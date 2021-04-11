شكرا لمتابعة خبر عن الأمير مشعل بن ماجد يُدشّن حملة " نتراحم معهم " بمحافظة جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة ، اليوم ، حملة "نتراحم معهم" بمحافظة جدة التي تنظمها الأمانة العامة للجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم ممثلة باللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم تراحم بجدة.

وبارك سموه انطلاقه الحملة بجدة ، بحضور رئيس اللجنة المستشار بجدة أحمد الحمدان ، والتي تهدف إلى تحقيق التكافل بسدّ الاحتياجات الأساسية لذوي السجناء والوقوف معهم مادياً ومعنوياً ، بتفعيل المتجر الالكتروني لعرض مشاريع اللجان الفرعية وفق مسار الخدمات الأساسية.

وتستهدف الحملة ، التي تُنفّذ خلال شهر رمضان المبارك ، الاخيار والقطاع الاهلي والمؤسسات المانحة بالاضافة لكافة أفراد المجتمع.