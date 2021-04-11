شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الشرقية تعلق على فيديو لعمالة وافدة تجمع دقيق منتهي الصلاحية من صندوق قمامة بالدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

عقبت أمانة الشرقية، على فيديو متداول لعمالة وافدة تجمع دقيق غير صالح للاستخدام من حاوية قمامة بالدمام.

وأكدت أمانة الشرقية، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الشركة المالكة للحاوية، إضافة إلى أنه تم تزويد الجهات الأمنية بمعلومات المركبة لاستدعاء مالكها وعمل اللازم.

وأوضحت أنها لا تسمح بمثل هذه السلوكيات الفردية وهي مستمرة في تكثيف جولاتها الرقابية الميدانية مشددة على أن صحة الإنسان خط أحمر لن يتم التهاون معه.

وكانت "صدى" نشرت فيديو لعمالة وافدة تجمع دقيق منتهي الصلاحية من حاوية قمامة بالدمام، ووضعه في صندوق شاحنة كانت معهم.

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