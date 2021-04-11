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آلية دخول المصلين للحرمين الشريفين

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشف المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني حيدر، عن آلية دخول المصلين للحرمين الشريفين.

وقال هاني حيدر، إن التحصين هو أول شرط يجب توفره في كل طالبٍ لتصريح الصلاة أو العمرة أو الزيارة للمسجد الحرام، والذي يتم إصداره عبر تطبيق "اعتمرنا" أو تطبيق "توكلنا".

وأوضح أن دخول المسجد النبوي يتطلّب إبراز تطبيق "توكلنا"، وذلك للمحصنين الذين مرّ على تلقّيهم الجرعة الأولى من اللقاح 14 يوما، أو المتعافين تماماً من الفيروس.

أبان أنه تم تخصيص 3 مسارات بقرب الكعبة المشرفة لكبار السن وذوي الإعاقة، وجرى تخصيص 6 نقاط لدخول المعتمرين والذين يتم تفويجهم إلى صحن المطاف عبر 14 مساراً افتراضياً.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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