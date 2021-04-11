شكرا لمتابعة خبر عن آلية دخول المصلين للحرمين الشريفين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشف المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني حيدر، عن آلية دخول المصلين للحرمين الشريفين.

وقال هاني حيدر، إن التحصين هو أول شرط يجب توفره في كل طالبٍ لتصريح الصلاة أو العمرة أو الزيارة للمسجد الحرام، والذي يتم إصداره عبر تطبيق "اعتمرنا" أو تطبيق "توكلنا".

وأوضح أن دخول المسجد النبوي يتطلّب إبراز تطبيق "توكلنا"، وذلك للمحصنين الذين مرّ على تلقّيهم الجرعة الأولى من اللقاح 14 يوما، أو المتعافين تماماً من الفيروس.

أبان أنه تم تخصيص 3 مسارات بقرب الكعبة المشرفة لكبار السن وذوي الإعاقة، وجرى تخصيص 6 نقاط لدخول المعتمرين والذين يتم تفويجهم إلى صحن المطاف عبر 14 مساراً افتراضياً.