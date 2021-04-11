شكرا لمتابعة خبر عن إعفاء الأفلام المحلية من أي رسوم على التذاكر في صالات العرض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع لصناع الأفلام السينمائية والمحتوى المحلي، على إعفاء الأفلام المحلية من أي رسوم على التذاكر في مختلف صالات العرض بجميع مناطق المملكة.

أوضح المجلس أن موافقته تضمنت تخفيض المقابل المالي المقتطع ليكون ثلاث فئات 15٪ و 10٪ و 5٪ حسب المناطق بالمملكه، وذلك بدلاً عن المقابل المالي المقتطع سابقا والبالغ ٢٥٪.

وأكد أن قراره جاء حرصاً منها لتطوير صناعة السينما وتعزيز وصولها لكل المواطنين والمقيمين، وتيسيراً للمستثمرين.