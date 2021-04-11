شكرا لمتابعة خبر عن المطلق: بقاء المرأة بالمطبخ لإعداد الطعام في رمضان أكثر أجرًا من قراءة القرآن "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، إن المرأة التي تبقى بالمطبخ لإعداد الطعام في رمضان، أكثر أجرًا من زوجها الذي يظل يقرأ القرآن في المسجد.

وأوضح عبد الله المطلق خلال حواره في برنامج فتاوي:" توجيه إلى النساء اللاتي تبقى في المطبخ لتجهيز الطعام في شهر رمضان، إن الرسول ﷺ قال لرجل يظل يدرس في المسجد إن أخاه الذي يذهب للعمل أفضل منه".

دعا عبد الله المطلق، المرأة:" لا تنسي نصيبك من العبادة وقراءة القرآن، وذلك من خلال ترديد السور والآيات التي تحفظها أثناء العمل".