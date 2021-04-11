شكرا لمتابعة خبر عن "الجوازات" تكشف عن مهلة تجديد إقامة المُقيم قبل تطبيق الغرامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه حال انتهاء هوية المقيم، فإن الغرامة تطبق على المقيم بعد ثلاثة أيام من تاريخ الانتهاء.

ويأتي ذلك ردا من المديرية العامة للجوازات، على سؤال مستفيد بخصوص المهلة المحددة لتجديد إقامة المقيم قبل تطبيق الغرامة عليه.

يذكر أن وزارة الداخلية تقدم خدمات إلكترونية للمواطنين والمقيمين من خلال منصاتها "أبشر أفراد - أبشر أعمال – مقيم".