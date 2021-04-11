شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. شرطة جدة تضبط وافدا يدير عيادة مخالفة ويبيع أدوية محظورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

تمكنت صحة جدة بالتعاون مع شرطة محافظة جدة، من ضبط عامل وافد يدير عيادة في شقة بمنزل شعبي مخالفة للاشتراطات الصحية.

وأشارت إلى أن العيادة في حي" كيلو 14" جنوب شرق المحافظة، وقد ورد بلاغ بشأن وجود شخص يبيع أدوية محظورة تستخدم في الإجهاض.

وظهر في صور من داخل العيادة المخالفة، أجهزة قياس ضغط ومغذيات وأبر بكميات كبيرة وأدوية مختلفة الأنواع وحبوب طبية.