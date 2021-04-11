الشيخ المطلق: المرأة التي تعد الطعام لأهلها في نهار رمضان أكثر أجرًا من قراءة القرآن

أكد الشيخ عبدالله المطلق، أن المرأة التي تعد الطعام لأهلها في نهار رمضان أكثر أجرًا ممن يقرأ القرآن.

وخلال مقابلة مع قناة السعودية، قال المطلق: المرأة لها حظها من الأجر، وأكثر أجرًا ممن تفرغ لقراءة القرآن، وعندما رأى الرسول، صلى الله عليه وسلم، أخوين أحدهما يسعى للكسب والآخر يتفرغ لطلب العلم، قال إن الأول الذي يعمل ويسعى لكسب الرزق أفضل من الآخر.

وأضاف: إن عمل المرأة في المطبخ عبادة؛ لأنها تعمل على راحة الصائمين، وينبغي للمرأة أن تحرص على سماع القرآن وترديده أثناء عملها؛ لأن في ذلك عبادة أيضًا.

الشيخ "عبدالله المطلق":



المرأة التي تعد الطبخ لأهلها في نهار #رمضان أكثر أجرًا من قراءة القرآن.

pic.twitter.com/hkDth4BjPN — هاشتاق السعودية (@HashKSA) April 11, 2021

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