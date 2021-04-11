«الموارد البشرية» تضبط أكثر من 3 آلاف مخالفة لقرارات التوطين

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، عن قيام الفرق الرقابية التابعة لها بتنفيذ 70.538 جولة رقابية، شملت كل الأنشطة التجارية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر مارس الماضي للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بتطبيق قرارات التوطين.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الجولات التفتيشية أسفرت عن ضبط 3.256 مخالفة لقرارات التوطين خلال مارس الماضي، فيما بلغت نسبة امتثال المنشآت لقرارات التوطين 96% على مستوى المملكة.

وأشارت الوزارة إلى أن جولاتها الرقابية مستمرة بشكل مفاجئ على كل الأنشطة وفي جميع مناطق المملكة، وذلك لتنظيم سوق العمل، داعية أصحاب المنشآت للالتزام بالتشريعات الصادرة عن الوزارة وتنفيذ قرارات التوطين لتجنب إيقاع المخالفات بحق المخالفين.

كما دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفة يتم رصدها عبر تطبيق (معًا للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد 19911.

اقرأ أيضًا:

أبرز المهن والأنشطة المشمولة بقرارات التوطين الأخيرة.. 51 ألف وظيفة بانتظار السعوديين

«الموارد البشرية» تحدد ساعات العمل للقطاع الخاص في شهر رمضان