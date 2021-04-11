تعميم من الشؤون الإسلامية للمساجد حول صلاة التروايح والقيام مع العشاء: لا تتجاوز 30 دقيقة

أصدر وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، اليوم الأحد، تعميمًا إلى جميع منسوبي الوزارة وأئمة المساجد، بشأن صلاة التراويح ومدتها خلال شهر رمضان المبارك.

وفي بيان للوزارة، أشار التعميم إلى برقية وزير الصحة رقم 1643094 المؤرخة في 29/8/1442هـ، والتي جاء فيها أن "اللجنة المعنية بدراسة موضوع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد بالمملكة، أوصت بجمع صلاتي التراويح والقيام، وألا تتجاوز 30 دقيقة مع صلاة العشاء في جميع الجوامع والمساجد بالمملكة.

وأوضح بيان "الشئون الإسلامية" أن تلك التوصيات، تستهدف "تقليل مدة وجود المصلين للحد من فرص التفشيات، نظرًا للمخاطر التي قد تنشأ خلال شهر رمضان المبارك أثناء وقت الصلوات والتراويح، وما يتطلبه الوضع الوبائي حاليًا من اتخاذ إجراءات احترازية مشددة في الجوامع والمساجد لتفادي ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس".

ولفت بيان "الشئون الإسلامية" إلى "إبلاغ جميع مديري الفروع وأئمة المساجد والجوامع، التقيد بمضمون التعميم والتأكيد على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي أكدت عليها الوزارة في تعاميم سابقة ومتابعة تنفيذها بكل دقة".

ووجهت "الشئون الإسلامية" منسوبي المساجد والجوامع والمصلين باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد؛ من إحضار سجادة خاصة، وارتداء الكمامة، وتحقيق التباعد البدني، والتعاون على البر والتقوى في المحافظة على صحة وسلامة مرتادي بيوت الله.