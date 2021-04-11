جامعة الملك سعود: اختبارات النظري عن بُعد.. والعملي حضوري

أعلنت جامعة الملك سعود، اليوم الأحد، إجراء الاختبارات النهائية للمقررات النظرية عن بُعد.

وفي بيان لها، ذكرت الجامعة، أن الاختبارات العملية والسريرية ستكون حضوريًّا، بينما المقررات النظرية ستكون عن بُعد.

وفي وقت سابق، أهابت وزارة التعليم، اليوم الأحد، بالطلاب عدم الحضور إلى الجامعات عند ظهور أعراض كورونا المستجد.

وخلال مؤتمر صحفي، قال المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي بوزارة التعليم طارق الأحمري: نهيب بجميع الطلاب والطالبات عدم الحضور للجامعات حال مخالطة حالة مصابة أو ثبتت إصابتها أو في حال كان الطالب يعاني أعراض الفيروس أو الاشتباه، ويجب حينها إجراء الفحص، على أن تقوم الكلية بالتنسيق لإجراء اختبار لاحق وفقًا للإجراءات النظامية؛ وذلك حرصًا على الجميع في الحرم الجامعي.

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