توجه لتطوير آليات الدعم الحكومي لذوي الإعاقة

تعتزم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، تنفيذ برنامج دراسة آليات تطوير الدعم الحكومي المقدم للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يهدف إلى العمل على دراسة الدعم الحكومي بشكل مباشر من المؤسسات الحكومية أو بالشكل غير المباشر المقدم للجمعيات والمؤسسات الأهلية المعنية بذلك في جميع مجالات تقديم الدعم المادي والاقتصادي والعيني.

مستوى الدعم

وبحسب المصادر تسعى الهيئة إلى تحديد مناطق فرص التطوير والتحسين من خلال تحليل الوضع الراهن لطبيعة العمل والاحتياجات للدعم على مستوى المؤسسات الحكومية والجمعيات والمؤسسات الأهلية والمقارنة بأفضل الممارسات الإقليمية والعالمية مع تحديد مستوى الدعم ومقترحات لآليات تقديمه وإدراج التقنيات الحديثة في العمل.

منظومة تشريعية

وتهدف الهيئة إلى تعزيز المنفعة للمستفيدين من جميع فئات الأشخاص ذوي الإعاقة والارتقاء بكفاءة الإنفاق الحكومي للحد من التعدد والازدواجية في تقديم الدعم، مما يهدف إلى تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم الفاعلة والشاملة في المجتمع.

وأعدت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة استبيانا استقصائيا لآراء ذوي العلاقة عن الخدمات المجتمعية المقدمة بهدف قياس مدى رضا المستفيدين وأولياء أمورهم عن الخدمات المقدمة.

من استطلاع هيئة رعاية ذوي الإعاقة

مستوى الرضا عن الخدمات المجتمعية

راض جدا

9.10 %

راض

15.93 %

راض إلى حد ما

29.58 %

غير راض

26.07 %

غير راض تمام

18.83 %

إحصاءات ذوي الإعاقة

%7.1 نسبة ذوي الإعاقة من إجمالي السكان.

%52.2 ذكور.

%47.8 إناث.

289.355 سمعية.

833.136 حركية.

19.428 متلازمة داون.

811.610 بصرية.

53.282 اضطراب طيف التوحد.

30.155 فرط الحركة وتشتت الانتباه.