مستوى الدعم
وبحسب المصادر تسعى الهيئة إلى تحديد مناطق فرص التطوير والتحسين من خلال تحليل الوضع الراهن لطبيعة العمل والاحتياجات للدعم على مستوى المؤسسات الحكومية والجمعيات والمؤسسات الأهلية والمقارنة بأفضل الممارسات الإقليمية والعالمية مع تحديد مستوى الدعم ومقترحات لآليات تقديمه وإدراج التقنيات الحديثة في العمل.
منظومة تشريعية
وتهدف الهيئة إلى تعزيز المنفعة للمستفيدين من جميع فئات الأشخاص ذوي الإعاقة والارتقاء بكفاءة الإنفاق الحكومي للحد من التعدد والازدواجية في تقديم الدعم، مما يهدف إلى تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم الفاعلة والشاملة في المجتمع.
وأعدت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة استبيانا استقصائيا لآراء ذوي العلاقة عن الخدمات المجتمعية المقدمة بهدف قياس مدى رضا المستفيدين وأولياء أمورهم عن الخدمات المقدمة.
من استطلاع هيئة رعاية ذوي الإعاقة
مستوى الرضا عن الخدمات المجتمعية
راض جدا
9.10 %
راض
15.93 %
راض إلى حد ما
29.58 %
غير راض
26.07 %
غير راض تمام
18.83 %
إحصاءات ذوي الإعاقة
%7.1 نسبة ذوي الإعاقة من إجمالي السكان.
%52.2 ذكور.
%47.8 إناث.
289.355 سمعية.
833.136 حركية.
19.428 متلازمة داون.
811.610 بصرية.
53.282 اضطراب طيف التوحد.
30.155 فرط الحركة وتشتت الانتباه.
كانت هذه تفاصيل خبر توجه لتطوير آليات الدعم الحكومي لذوي الإعاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.