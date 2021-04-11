علب حيدر مظلة الوفود الرسمية

يعتبر «علب حيدر» الذي يقع في مركز الحضن أحد أقدم الأشجار المعمرة في منطقة نجران، حيث يتجاوز عمره 400 سنة، وكان منذ زمن بعيد مقرا رئيسيا للأهالي ومظلة تجمعهم في الأفراح والأتراح، كما أنه بقي لعدة سنوات موقعا تستظل به الوفود الرسمية والقبلية أثناء لقائها من داخل المنطقة وخارجها ومكانا لإقامة المناسبات والاحتفالات والأعياد والاجتماعات وإصلاح ذات البين.

سمي بهذا الاسم نسبة للشيخ حيدر بن مانع بن صالح آل عباس الذي ولد عام 1210 للهجرة وتوفي عام 1312 عن عمر يناهز 102 عاما، ويناشد العديد من المهتمين بالتراث النجراني الجهات الرسمية المختصة بتسوير موقع علب وتطوير الأرض المحيطة به ليكون مزارا سياحيا يحكي حقبة من تاريخ المنطقة.