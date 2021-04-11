3 عقود ولواقط القنوات تعتلي منازل طريف

أجهزة خاصة
عن ذلك، يقول المشرف على مركز تليفزيون «طريف» سابقا ثاني برد الرويلي لـ«دوت الخليج» إن تلك الشبكات الهوائية الموجودة حتى الآن بـ«طريف» كانت تستقبل من خلال تلك اللواقط محطات تليفزيون الأردن وسورية والعراق، إذ بدأت تستخدمها منذ 1390 حتى توقفها في 1410، وكان وقتها يتجمع الأهالي على التلفزيون، لمتابعة ما يعرض به قبل وصول بث التليفزيون السعودي لمحافظة «طريف».
ويوضح «الرويلي» أن تلك اللواقط الهوائية كانت متوافرة بأنواع، منها ما يسمى «الفراشة» و«البطة»، وشهدت تطورا في تقويتها لاحقا من خلال وجود أجهزة خاصة توصل بالتلفاز مباشرة، وتحسن بدورها من إشارة البث، بينما كان الكثيرون من الأهالي يدورون اللواقط بين فترة وأخرى حسب وجهة الرياح، لتحسين جودة الصورة.
إرث تاريخي
وعن سبب بقاء الكثير منها على أسطح منازل «طريف»، والذي تجاوز عددها أكثر من 100 لاقط هوائي بحسب ما رصدته «دوت الخليج»، يرجع «الرويلي» ذلك لحب الأهالي تلك الفترة الماضية، والاحتفاظ بها كإرث تاريخي مهم، خاصة أصحاب الأدوار العليا الذين لم يطرأ على منازلهم أي تغيير، حيث تركوها فوق غرفة الدرج منذ ذلك الوقت على الرغم من انتفاء الحاجة إليها الآن.
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عقود ولواقط القنوات تعتلي منازل طريف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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