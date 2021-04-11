تجار المواسم يرفعون أسعار الأغنام

قفزت أسعار المواشي في الرياض بشكل كبير خلال الأسبوعين الماضيين مع اقتراب شهر رمضان المبارك الذي يحرص فيه كثيرون على شراء اللحوم.

ووقفت «دوت الخليج» على أسعار الأغنام في سوق النظيم شرق الرياض، الذي يشهد ازدحاماً كبيراً فجر كل يوم خاصة في عطلة نهاية الأسبوع، حيث وصلت أسعار الأغنام من نوع «النعيمي» و«النجدي» و«الحري» إلى أكثر من 1500 ريال للأحجام المتوسطة، وتصل إلى أكثر من ذلك في الأحجام الكبيرة، إلا أنها لا تقل عن 1300 ريال للأحجام الصغيرة التي كانت تباع بمتوسط سعر 900 ريال قبل الموسم، فيما تتراوح أسعار الأغنام المستوردة مثل «الرومانية» و«السواكني» بين 900 إلى 1200 ريال.

جشع ومضاربات

وأرجع باعة أغنام التقتهم «دوت الخليج» ارتفاع الأسعار إلى عدة عوامل أهمها الجشع الذي يمارسه وافدون مسيطرون على السوق يتلقفون الب.اعة السعوديين ويشترون منهم الأغنام بسعر الجملة، ثم يقومون برفع الأسعار بشكل كبير مستغلين المواسم التي يزداد فيها الطلب على شراء اللحوم، إضافة للمضاربات بين الشريطية.

ارتفاع الطلب

وتشهد أسواق الأغنام وبعض المواقع المؤقتة التي يعرض فيها الباعة مواشيهم في شاحنات صغيرة، إقبالاً كبيراً من المشترين وسط تذمر مستهلكين من الأسعار المبالغ فيها التي وصلت ببعض الأنواع إلى أكثر من 1500 ريال وهي مرشحة للارتفاع مع بداية رمضان، مطالبين الجهات الرقابية بمراقبة الأسعار وضبط الأسواق منعاً للاحتكار والاستغلال.

كما تشهد تطبيقات التواصل والباعة الذين يعرضون خدماتهم إلكترونياً إقبالا لافتا من كثير من المستهلكين الذين لا يرغبون الذهاب لأسواق الماشية ويفضلون الشراء الكترونياً، حتى لو دفعوا أكثر من سعر السوقن حيث تصلهم «الذبائح» إلى أبواب منازلهم مقطعة ومغلفة وجاهزة للطبخ.