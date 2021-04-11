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تطوير الشراكة بين العدل والبنك المركزي

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استعرض وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، مع محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد المبارك، سبل تطوير الشراكة بين الجانبين. وتناول اللقاء الشراكة الفاعلة بين الجانبين بعد توقيع اتفاقية الربط الإلكتروني، وأوجه تطويرها بما يحقق المستهدفات المشتركة، التي تسهم في خدمة المستفيدين وتحقيق رضاهم.

وناقش المجتمعون أبرز التحديات التي تواجه المستفيدين، في الخدمات المشتركة - كالخدمات المتعلقة بقضاء التنفيذ والخدمات التوثيقية - وسبل معالجتها، بما يسهم في رفع كفاءتها وتحقيق الجودة، وسرعة الإنجاز.

وقدم وزير العدل شكره لمحافظ البنك المركزي السعودي، وفريق العمل على الجهود التي بُذلت، لتحقيق فاعلية الشراكة بين الجهتين، لخدمة المستفيدين بكفاءة وسرعة.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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