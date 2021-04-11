سلال لـ1000 مستفيد بالمزاحمية

بدأت الجمعية الخيرية بمحافظة المزاحمية، توزيع سلال رمضانية على الأسر المستفيدة بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة للمحافظة غرب العاصمة الرياض.

وقال المدير التنفيذي للجمعية عبدالله المبدل، إن عدد المستفيدين من مشروع السلال الرمضانية لهذا العام بلغ 600 أسرة، من الأسر بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها، فضلا عن 400 عامل، فيما بلغت أصناف السلال الرمضانية 8 أصناف من الأرز والزيت والمكرونة، إضافة للسكر والتمر والماء وغيرها من المستلزمات الغذائية التي تحتاجها الأسر.

وأضاف أن قيمة السلال الرمضانية التي وزعت على الأسر بلغت 210 آلاف ريال، مشيرا إلى أن آلية التوزيع بدأت من القرى والمراكز التابعة للمحافظة، وستستمر حتى اكتمال عدد الأسر. وأشار إلى أن الجمعية تبنت تفطير عمال البلدية والبالغ عددهم 400 عامل بقيمة 84 ألف ريال.