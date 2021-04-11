دشن محافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد، حملة «نتراحم معهم» بمحافظة جدة التي تنظمها الأمانة العامة للجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم ممثلة باللجنة الوطنية لرعاية السجناء، والمفرج عنهم وأسرهم تراحم بجدة. وبارك انطلاقة الحملة، بحضور رئيس اللجنة المستشار بجدة أحمد الحمدان، والتي تهدف إلى تحقيق التكافل بسد الاحتياجات الأساسية لذوي السجناء والوقوف معهم ماديا ومعنويا، بتفعيل المتجر الإلكتروني لعرض مشاريع اللجان الفرعية وفق مسار الخدمات الأساسية. وتستهدف الحملة، التي تُنفذ خلال شهر رمضان، القطاع الأهلي والمؤسسات المانحة، بالإضافة لكافة أفراد المجتمع.



كانت هذه تفاصيل خبر تدشين نتراحم معهم بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.