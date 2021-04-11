تدشين بأيدينا الباحة أجمل

وقال أمير المنطقة في كلمته، إن الحملة تأتي استعدادًا لموسم الصيف، ولنشر ثقافة نظافة المتنزهات وتكثيف أعمال التحسين والتجميل والنظافة العامة والإصحاح البيئي للحدائق والمتنزهات، مع تنفيذ نقوش وجداريات ومعالم جمالية تعكس هوية المنطقة، متطلعاً إلى أن تكون نتائج هذه المبادرة إيجابية وذات قيمة وأثر. يذكر أن حملة (بأيدينا.. الباحة أجمل) تهدف الى نشر ثقافة نظافة المنتزهات والحدائق وتهيئتها، وتكثيف أعمال التحسين والتجميل والنظافة العامة والإصحاح البيئي واضفاء النقوش والجداريات المعبرة بأشكال جمالية تعكس هوية المنطقة.
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