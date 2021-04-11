تدشين بأيدينا الباحة أجمل

أطلق أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود -عبر الاتصال المرئي- الحملة التطوعية الميدانية «بأيدينا..الباحة أجمل»، والتي تستهدف المتنزهات والحدائق في منطقة الباحة وجميع محافظاتها، بتنظيم مجلس شباب منطقة الباحة ولجانه التنسيقية بالمحافظات، وبالشراكة مع أمانة المنطقة وبلدياتها، بحضور أمين المنطقة الدكتور علي بن محمد السواط، وبالاتصال المرئي مع المحافظين ورؤساء البلديات وفرق العمل من المتطوعين والمتطوعات بجميع المحافظات.

وقال أمير المنطقة في كلمته، إن الحملة تأتي استعدادًا لموسم الصيف، ولنشر ثقافة نظافة المتنزهات وتكثيف أعمال التحسين والتجميل والنظافة العامة والإصحاح البيئي للحدائق والمتنزهات، مع تنفيذ نقوش وجداريات ومعالم جمالية تعكس هوية المنطقة، متطلعاً إلى أن تكون نتائج هذه المبادرة إيجابية وذات قيمة وأثر. يذكر أن حملة (بأيدينا.. الباحة أجمل) تهدف الى نشر ثقافة نظافة المنتزهات والحدائق وتهيئتها، وتكثيف أعمال التحسين والتجميل والنظافة العامة والإصحاح البيئي واضفاء النقوش والجداريات المعبرة بأشكال جمالية تعكس هوية المنطقة.